Bogdan Milovanov é reforço do Arouca

O Arouca assegurou a contratação de Bogdan Milovanov, lateral-direito ucraniano que se desvinculou dos espanhóis do Sp. Gijón, segundo informação apurada por. O defesa assinou um contrato válido por duas épocas, com mais uma de opção.Internacional sub-21 pela Ucrânia, o jogador de 24 anos é natural de Lugansk, mas já está em Espanha desde 2015/16, quando chegou para os juniores e equipa B do Getafe. Depois disso passou pelo San Sebastián Reyes, até chegar ao clube das Astúrias, onde passou as últimas quatro épocas. Na temporada passada, fez 31 jogos e apontou dois golos ao serviço da formação que milita na 2ª divisão espanhola.A chegada de Milovanov para a lateral-direita do plantel de Armando Evangelista dá força aos sinais de saída de Thales, uma vez que o Arouca já garantiu o regresso de Tiago Esgaio, que também pode fazer o lugar. Relembre-se que o capitão de equipa na época passada não está a trabalhar com os colegas neste arranque de pré-temporada.