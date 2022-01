Bruno Marques próximo do Arouca

O Arouca está em negociações avançadas com o Santos, clube brasileiro, para a contratação por empréstimo do avançado Bruno Marques. Em cima da mesa estará um empréstimo por época e meia, ou seja, até junho de 2023, com opção de compra não obrigatória, apurou. O jogador chega no final da semana a Arouca.Contratado pelo Santos, depois de um período de cedência ao Peixe por parte do Lagarto, Bruno Marques foi pouco utilizado, tendo participado em apenas 15 partidas na época passada e marcado um golo. O jogador de 22 anos atuou também pela equipa de sub-23, pela qual fez seis jogos e apontou igualmente um golo.Ainda com alguns detalhes por definir, a conclusão do negócio está também atrasada pelo facto de Bruno Marques ter testado positivo à Covid-19 e estar atualmente a cumprir o período de isolamento.Segundo a imprensa brasileira, outros clubes portugueses, entre os quais o Moreirense, mostraram interesse no jogador, mas o Arouca foi o único a apresentar uma proposta formal.