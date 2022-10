Bukia atinge marca histórica pelo Arouca

Bukia faz amanhã, frente ao Famalicão, o jogo número 150 com a camisola do Arouca. Em toda a história do clube, só Nuno Coelho fez melhor, com 174 aparições. O extremo, de 27 anos, é peça imprescindível para Armando Evangelista, que o utilizou em todos os jogos desta época e só não foi titular uma vez.