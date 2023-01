Bukia deixa o Arouca por empréstimo para ser adversário de Cristiano Ronaldo na Liga saudita

André Bukia, apurou Record, renovou com o Arouca por mais um ano, até 2025, antes de ser cedido ao Al Batin, último classificado do campeonato da Arábia Saudita, uma liga muito na moda, por estes dias, face à transferência de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr.Titular indiscutível no conjunto de Armando Evangelista, o extremo, de 27 anos, sai por empréstimo até ao final da temporada, fazendo um novo interregno com o clube ao qual está contratualmente ligado desde 2017/18. Já em 2019, o congolês tinha saído em moldes idênticos, mas para representar o Kaysar, do Cazaquistão.Face à saída de Bukia, mesmo que seja por empréstimo, a SDUQ do Arouca deverá aproveitar esta janela de transferências para contratar mais um extremo. Este sábado, na receção do Arouca ao Estoril, o nome de Bukia já não constou na ficha de jogo.