Bukia renova com o Arouca até 2024

O Arouca anunciou, esta manhã, ter chegado a acordo com Bukia para a renovação do seu contrato, que estava no último ano e acaba de ser prolongado até junho de 2024.





André Bukia continua a ser uma das peças fundamentais na estrutura de Armando Evangelista, ele que foi titular nos nove encontros já realizados pelo Arouca, entre campeonato e Allianz Cup.O jogador, de 26 anos, chegou ao Arouca pela primeira vez em 2017/18, sendo que teve pelo meio uma breve passagem (por empréstimo) pelo Kaysar, do Cazaquistão.