Câmara Municipal de Arouca chamou GNR para cortar cadeados do estádio

A Câmara Municipal de Arouca emitiu esta quarta-feira um comunicado onde informa que pediu a intervenção da Guarda Nacional Republicana para quebrar os cadeados que encerravam o Estádio Municipal daquela vila do distrito de Aveiro e que "impediam o acesso ao parque de estacionamento desta infraestrutura municipal que irá ser usado como parque de estacionamento da Feira das Colheitas"."Os dirigentes do Futebol Clube de Arouca concretizaram assim a ameaça que haviam feito de impedir a utilização do Estádio Municipal, caso o Município não levasse a cabo um conjunto de obras reivindicadas pelo Clube e cuja realização é da sua exclusiva responsabilidade conforme estipulado no contrato de cedência de utilização de infraestruturas desportivas", pode ler-se num comunicado crítico para com a direção do clube encabeçado por Carlos Pinho, onde é "repudiada a atitude dos dirigentes do Futebol Clube de Arouca".

O Município de Arouca foi hoje obrigado a chamar a GNR ao Estádio Municipal, que é sua propriedade e em plena posse dos seus direitos, para cortar os cadeados que impediam o acesso ao parque de estacionamento desta infraestrutura municipal e que irá ser usado como parque de estacionamento da Feira das Colheitas.

Os dirigentes do Futebol Clube de Arouca concretizaram assim a ameaça que haviam feito de impedir a utilização do Estádio Municipal, caso o Município não levasse a cabo um conjunto de obras reivindicadas pelo Clube e cuja realização é da sua exclusiva responsabilidade conforme estipulado no contrato de cedência de utilização de infraestruturas desportivas – Estádio Municipal de Arouca celebrado entre o Município de Arouca e o Futebol Clube de Arouca – Futebol SDUQ (cf. Cláusula 6.ª).

Os ditos dirigentes do Futebol Clube de Arouca, informados a 10 de agosto pelo Município da intenção de utilização do estádio no âmbito da Feira das Colheitas (parque de estacionamento e envolvente), haviam-se mostrado desde logo indisponíveis para cumprir o estipulado no contrato atrás referido.

O Município expressa assim o veemente repúdio pela atitude dos dirigentes do Futebol Clube de Arouca, que em nada dignifica e honra o grande Clube que o FC Arouca é e cujas insígnias estes mesmos dirigentes deveriam ser os principais guardiães.

Sobre o contrato de cedência do Estádio

O contrato de cedência do Estado Municipal estabelece que o Futebol Clube de Arouca – Futebol SDUQ está obrigado a "Apoiar na organização de eventos da iniciativa do Município" (al. f) da Cláusula 6.ª) e que a autarquia tem o direito, enquanto proprietária do equipamento, de "Utilizar o Estádio Municipal para a realização de eventos desportivos, culturais ou lúdicos promovidos por si ou com a sua colaboração, desde que a utilização não conflitue com os compromissos assumidos pelo Clube no âmbito das competições desportivas de natureza profissional, previamente definidas e calendarizadas." (al. a) da Cláusula 7.ª), como é o caso, uma vez que este fim de semana os jogos do campeonato estão interrompidos em virtude de compromissos das seleções nacionais.