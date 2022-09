Câmara quer renegociar contrato de cedência do Estádio Municipal com o Arouca

Margarida Belém, presidente da Câmara Municipal de Arouca, informou ontem, durante a Assembleia do município, que vai levar à reunião da Câmara da próxima terça-feira, 4 de outubro, uma proposta assinada por si para a denúncia do atual contrato de cedência do Estádio Municipal à SDUQ do Arouca, válido até 13 de junho de 2023, termo da renovação atual. No entanto, mostra-se disponível para a definição de um novo contrato com "garantias claras que salvaguardem o interesse público do município".A decisão da autarca prende-se com o episódio ocorrido na Feira das Colheitas do município, quando o clube impediu o acesso ao parque de estacionamento do Estádio, trancando os portões a cadeado e forçando à chamada da GNR para os cortar. Garantindo não ter qualquer problema com o clube e que não deseja que este jogue fora do concelho, Margarida Belém afirmou que "não podia deixar passar em branco" o sucedido, considerando que "houve uma infração grave".Segundo relata a autarquia, já depois da ação da GNR, "os dirigentes do Clube voltaram a colocar novos cadeados e em maior número, tendo ainda colocado um segurança dentro de uma viatura a bloquear o acesso ao parque de estacionamento durante toda a Feira das Colheitas."