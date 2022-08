Capitão João Basso prolonga ligação ao Arouca até 2024

Titular indiscutível na equipa de Armando Evangelista, o defesa-central e capitão João Basso prolongou a sua ligação ao Arouca por mais um ano, até 2024. A oficialização do acordo foi feita esta sexta-feira."Sinto-me feliz e, acima de tudo, honrado em renovar com este clube, onde tive a oportunidade de poder crescer como pessoa e como jogador", afirmou à comunicação do clube da Serra da Freita.Com 97 jogos pelo Arouca, Basso está a cumprir a quarta temporada no clube, onde já conseguiu duas subidas de divisão e uma permanência na Liga Bwin. Pelo caminho apontou 16 golos e, agora, com um novo contrato, espera repetir o sucesso das últimas épocas."Foi o Arouca quem me deu a verdadeira oportunidade de mostrar o meu futebol. Até hoje, cumprimos juntos três anos de sucesso em que atingimos os objetivos e só quero que continue assim", afirmou ainda o jogador mais utilizado por Armando Evangelista na pretérita temporada.