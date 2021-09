Capitão Thales segue intocável

Depois de ter sido o jogador do plantel com mais minutos disputados em 2020/21, Thales é já o único totalista do Arouca em 2021/22. Capitão de equipa, o lateral-direito continua assim a ser um elemento indispensável para Armando Evangelista. Noutro âmbito, os arouquenses cumprem hoje folga e regressam amanhã aos treinos.