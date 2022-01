Carlos Pinho ambicioso antes da receção ao Benfica

Ciente das dificuldades que esperam o Arouca na receção ao Benfica esta sexta-feira, no encontro da 19ª jornada da Liga Bwin, especialmente tendo em conta que o grupo de trabalho terá poucos treinos de preparação devido ao surto de Covid-19 que afetou o clube, o presidente Carlos Pinho destaca, no entanto, a vontade de roubar pontos às águias."Vamos fazer o nosso jogo. Claro que é um jogo difícil, um jogo de alto risco porque o Benfica é sempre o Benfica, uma grande equipa. Vamos ter as nossas dificuldades, mas vamos lutar com as nossas armas até ao fim. É sempre difícil jogar contra o Benfica, mas para nós é ainda mais, porque estamos limitados pela pandemia. Ainda assim, vamos fazer o nosso melhor", referiu o dirigente, em declarações à Rádio Renascença.Carlos Pinho reconheceu também a importância das receitas geradas por um jogo contra o Benfica, mas admitiu que "a venda de bilhetes está a decorrer lentamente". "O estádio não deverá estar cheio, mas espero uma boa casa, porque é bom para o Arouca e para o futebol", referiu, mencionando também que a direção vai tentar reforçar o plantel de acordo com os desejos do treinador.O Arouca defronta o Benfica na sexta-feira, a partir das 19 horas.