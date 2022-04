Carlos Pinho castigado com um mês de suspensão após expulsão no jogo com o Estoril

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou Carlos Pinho, presidente do Arouca, com um mês de suspensão na sequência da expulsão durante o encontro com o Estoril, que terminou com uma vitória da sua equipa.Segundo o relatório do árbitro, o dirigente "utilizou linguagem ofensiva e insultuosa esbracejando veementemente e gritando 'isto é um roubo'". Já depois da exibição do cartão vermelho, escreveu o árbitro Fábio Veríssimo: "Correu na minha direção de forma agressiva, tendo sido agarrado por vários elementos da sua equipa técnica para não chegar mais perto de mim, gritando 'isto é uma vergonha, o que estás a fazer ao Arouca é uma vergonha'."Já o massagista Paulo Baptista foi castigado com oito dias de suspensão, também devido a uso de linguagem ofensiva e insultuosa: "Vai mas é para o c******, vocês não vêem um c******, vai mas é para o c******."David Simão, expulso com vermelho direto, foi punido apenas com um jogo.