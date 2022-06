Carlos Pinho é hoje reeleito como presidente do Arouca

Os sócios do Arouca elegem hoje os corpos sociais para o triénio 2022/25, num sufrágio que vai reconduzir Carlos Pinho, na presidência desde 2006/07, para mais um mandato à frente do clube, uma vez que lidera a única lista candidata nestas eleições. A votação decorrerá entre as 15 e as 19 horas, no Estádio Municipal de Arouca. Nos 16 anos na liderança, Carlos Pinho levou a formação desde as distritais de Aveiro até à 1ª Liga, tendo tornado o Arouca num clube assíduo nos campeonatos profissionais.