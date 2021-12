Carlos Pinho e o 69.º aniversário do Arouca: «Altura de agradecer aos que acreditaram»

O Dia de Natal é também o do aniversário do Arouca, clube que celebra este sábado o 69.º aniversário. A propósito da data, o presidente Carlos Pinho deixou uma mensagem nas redes sociais da instituição."Estamos a sair de 2021, um ano marcante para o Futebol Clube de Arouca. É altura de vir agradecer aos que acreditaram que seria possível alcançar mais um sonho. Naturalmente os obstáculos iriam surgir, e este ano impôs-nos muitas provações que só nos trouxeram ainda mais determinação", arrancou o líder arouquense.E, antes de concluir com votos de boas festas, acrescentou: "Agradeço pela compreensão de todos os que entenderam a grandiosidade dos nossos objetivos e, nos momentos mais críticos, permaneceram connosco. Valeu a pena. Este foi um ano que sempre nos encherá o peito de orgulho ao recordar. Partilhámos muita alegria. Hoje, o Futebol Clube de Arouca representa toda uma região, conseguiu-o do alto dos seus 69 anos de existência. Parabéns para o nosso Clube!".