Carlos Pinho já 'esqueceu' Bruno de Carvalho: «Com esta direção do Sporting damo-nos muito bem»

Carlos Pinho destacou as boas relações que o Arouca agora tem com o Sporting, lembrando o contraste que existia quando Bruno de Carvalho liderava os leões. Recorde-se que, em 2016, o presidente arouquense acusou o ex-líder leonino de lhe cuspir na cara, no túnel de Alvalade, num processo que fez correr muita tinta.





"É um orgulho muito grande estar metido com os grandes. Hoje é o Sporting. Tenho orgulho de receber os sportinguistas e os jogadores e esta parte do staff do Sporting com quem eu me dou muito bem. O que se passou passou, com esta direção damo-nos muito bem. Para o Arouca é muito importante estar neste patamar. Estar metido entre os grandes é um orgulho muito grande", disse, antes do jogo, à Sport TV+, vincando o respeito por Frederico Varandas e garantindo que as relações agora "são as melhores": "É um orgulho serem as melhores. Hoje espero ter ao meu lado o presidente do Sporting. É uma pessoa por quem tenho um certo carinho e um certo respeito."