Carlos Pinho: «Pedro Proença também tem olhos» Presidente do Arouca está inconformado com arbitragem do encontro diante do Sporting





LIDERANÇA. O presidente com o filho e diretor-geral, Joel Pinho

• Foto: manuel araújo / movephoto