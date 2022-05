Carlos Pinho será recandidato à presidência do Arouca

Na Assembleia Geral desta sexta-feira, onde foi aprovado o regulamento eleitoral para o próximo sufrágio do clube, Carlos Pinho, atual presidente do Arouca, confirmou que se vai recandidatar à liderança da formação arouquense.À frente dos destinos do Arouca desde 2006, o dirigente de 63 anos prometeu "construir uma equipa competitiva e capaz de lutar por objetivos que evitem os sofrimentos da última época desportiva.As eleições para a presidência do clube estão marcadas para 26 de junho. Neste momento, Carlos Pinho é o único candidato confirmado para o sufrágio.