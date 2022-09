Carlos Pinho suspenso por 15 dias por palavras ao árbitro no túnel: «És muito fraco!»

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou os castigos aplicados a Carlos Pinho e Joel Pinho, presidente e diretor desportivo do Arouca, respetivamente, na sequência dos eventos no jogo com o Boavista, que terminou com uma derrota por 1-2.No caso do presidente, o castigo é de 15 dias de suspensão. Segundo o relatório do árbitro, "após o final do jogo, no túnel de acesso aos balneários, o Sr. Presidente da SAD visitada (Sr. Carlos Pinho) dirigiu-se ao Sr. Árbitro e dirigiu as seguintes palavras: 'A ti não te cumprimento! És muito fraco!'". O dirigente foi ainda multado em 408 euros.Já o diretor desportivo foi suspenso por oito dias e viu-lhe ser aplicada uma multa no mesmo valor. "Saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem, dizendo o seguinte: 'Esta m**** é alguma falta, ide para o c******!'", de acordo com o relatório do árbitro.Já Soro e Opoku foram castigados por um jogo, depois dos vermelhos diretos vistos nesta partida.