Charleroi anuncia contratação de Oday Dabbagh... mas só para o próximo verão

O Charleroi colocou-se em campo para garantir Oday Dabbagh e, já esta noite, anunciou nos seus canais oficiais ter chegado a acordo com o avançado palestiniano, mas este só se juntará ao clube da Bélgica a partir do próximo verão.Dabbagh termina contrato com o Arouca no final desta temporada e, depois, irá então ingressar no Charleroi, o atual 12.º classificado da liga belga, com um contrato que será válido até 2026.