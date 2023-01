Charleroi quer Oday Dabbagh já

A comunicação social belga está a adiantar que o Sporting de Charleroi está a negociar com o Arouca a transferência do avançado Oday Dabbagh ainda nesta janela de mercado.

Segundo o site sudinfo.be, a formação belga tinha chegado a acordo com o internacional palestiniano para consumar a transferência apenas no final do campeonato, mas está a tentar antecipar o negócio porque não conseguiu chegar a acordo com o sérvio Nikola Stulic.