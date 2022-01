Conselho de Disciplina da FPF pune Arouca com um jogo à porta fechada

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou, esta terça-feira, a decisão de punir o Arouca com um jogo à porta fechada.A decisão teve por base factos ocorridos no jogo frente ao Estoril, a 7 de agosto, em função "de factualidade descrita nos relatórios de jogo em relação ao funcionamento do sistema de videovigilância", uma vez que algumas câmaras não estariam a trabalhar devidamente em virtude do mau tempo que se fez sentir. A SDUQ do Arouca foi também condenada ao pagamento de uma multa de 2.040 euros.sabe que o emblema arouquense vai recorrer desta decisão.De referir que, nesse encontro, Carlos Pinho, presidente do Arouca, e António Machado, adjunto de Armando Evangelista, foram expulsos.