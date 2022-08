Contrariar tendência negativa na Luz

Com um duro exame de entrada na edição 2022/23 da Liga Bwin, o Arouca tentará na Luz, amanhã, fazer algo que apenas conseguiu por uma vez nas suas cinco participações anteriores na 1ª Liga: arrancar o campeonato com um triunfo.

A única ocasião em que tal aconteceu foi na época 2015/16, com uma vitória frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos. Coincidência ou não, essa acabou por ser a melhor temporada do Arouca no principal escalão do futebol português, conseguindo um 5º lugar e a qualificação para a Liga Europa.

Nas restantes temporadas, a equipa perdeu o jogo inaugural em três ocasiões e empatou outra. Na única vez em que defrontou um dos três grandes na 1ª jornada, situação que se repete esta época, acabou goleado pelo Sporting, por 5-1, em Alvalade.

Aí está a camisola

Noutro âmbito os arouquenses aproveitaram o dia de ontem para apresentar o novo equipamento principal. A camisola tem dois tons de amarelo, enquanto os calções apresentam o tradicional azul.