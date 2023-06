Contrato de Rafa Mujica com o Arouca estendeu-se automaticamente até 2025

Rafa Mujica, apurou, está agora vinculado ao Arouca até 2025.No verão do ano passado, recorde-se, o avançado espanhol assinou por dois anos com outro de opção e, segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, esse ano extra foi agora ativado automaticamente, porque o jogador atingiu, na época de estreia, os objetivos previstos contratualmente para esse efeito.O melhor marcador da equipa na época que agora está a terminar, com 14 golos assinados, fica assim mais protegido da cobiça que tem surgido naturalmente. Além do contrato mais longo, está ainda blindado por uma cláusula de rescisão fixada nos 10 milhões de euros.Aos 24 anos, Rafa Mujica é mais uma das pérolas descobertas pela SDUQ do Arouca e, no ano de estreia pela equipa da Serra da Freita, bateu logo o seu recorde de golos numa só época, que eram os sete que apontou pelo Barcelona B, em 2018/19.