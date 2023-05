Daniel Ramos oficializado como treinador do Arouca

- , !



Daniel Ramos é o nome escolhido para novo treinador principal do FC Arouca #LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/y8gbM4BBfM — FC Arouca (@OficialFCArouca) May 30, 2023

Daniel Ramos foi oficializado como treinador do Arouca, esta terça-feira. O técnico assinou por dois anos, tal comoantecipou.A oficialização foi feita pelo próprio clube, um dia depois de confirmada a saída de Armando Evangelista, que abandonou o leme depois de deixar o emblema da Serra da Freita no 5º lugar da Liga Bwin em 2022/23 e carimbar a presença na Liga Conferência.À chegada ao clube, Daniel Ramos, de 52 anos, revelou-se entusiasmado com o desafio. "A partir de hoje, represento o Arouca com muito agrado. Sabia que existia uma vontade muito grande em me trazer, que demonstrou ser um sinal de que acreditam em mim e no trabalho que a minha técnica pode desenvolver por cá. Essa grande vontade demonstrada pelo presidente Carlos Pinho e pelo Joel Pinho foi um factor decisivo na minha decisão. Resta-nos, agora, trabalhar arduamente para todos, em conjunto, realizarmos o bom trabalho que esta vila merece", apontou o técnico.Carlos Pinho, presidente do Arouca, explicou a escolha. "Sabemos que é o treinador certo para o momento certo. Trata-se de um treinador que eu sempre admirei e desejei pois tenho a convicção de que vem para Arouca para fazer, com êxito, o trabalho que merece", disse o líder dos arouquenses.Ramos, de 52 anos, volta a treinar em Portugal após a primeira experiência fora de portas, na Arábia Saudita, ao serviço do Al Faisaly. Na alta roda do futebol nacional treinou clubes como o Santa Clara, Marítimo, Boavista, Rio Ave ou Chaves num carreira com mais de duas décadas nos bancos nacionais.