Daniel Ramos quer conduzir o Arouca à fase de grupos da Liga Conferência

O novo treinador do Arouca, Daniel Ramos, não escondeu a vontade de apurar a equipa para a fase de grupos da Liga Conferência. Os lobos ibéricos deram, na manhã desta segunda-feira, o pontapé de saída para a temporada 2023/24, com a realização dos exames médicos no Centro Médico da Praça, em São João da Madeira, e o sucessor de Armando Evangelista ainda admitiu que pretende receber mais reforços para o ataque, pois detetou a necessidade de melhorar o rendimento ofensivo."A administração falou comigo para resolver com brevidade [a mudança de treinador], no sentido de podermos também preparar o arranque da época, que é sempre muito importante, e rapidamente nos entendemos. Estávamos em sintonia, porque eu queria regressar a Portugal desde que fosse um bom projeto. Equacionei a possibilidade de continuar no estrangeiro, mas perante o que me foi apresentado pelo Arouca decidi assim. É um bom passo na minha carreira, pelo desafio, pelo que me foi pedido, pelas intenções que são comuns. E decidi que seria um bom passo, um passo importante, porque o desafio é alto e queria isso para mim. Estamos aqui para arrancar da melhor forma, a partir de quarta-feira iniciamos o trabalho de campo para prepararmos muito bem o que vai ser uma época exigente, com grandes objetivos pessoais e coletivos. Todos têm de sentir isso desde o início.""Pediram-me que desse o melhor e que houvesse a procura da fase de grupos da Liga Conferência, o que seria algo de muito, muito importante e muito vantajoso para todos. É nisso que nos vamos concentrar, em dignificarmos ao máximo ao clube. Temos duas eliminatórias pela frente, temos de passar a primeira, depois temos de passar a segunda e festejar em caso de passagem para a fase de grupos.""Pediram-me que continuasse a promover o clube. Há dois aspetos importantíssimos ao nível interno, tem a ver com valorização dos jogadores e com os resultados. A valorização dos jogadores foi algo que o clube me pediu e isso satisfaz-me bastante, porque faço disso bandeira da minha carreira desportiva. Muitos jogadores passaram por mim e saíram beneficiados e é isso que eu quero continuar a fazer com jogadores do Arouca. O segundo aspeto tem a ver com resultados, que ajudam a essa valorização, ajudam a que, no final, toda a gente saia satisfeita. Nas três competições internas vamos procurar dar o nosso melhor. Ao nível do campeonato é importante conseguirmos novamente posicionar o Arouca como clube de 1.ª Liga, primeiro isso, com o máximo de responsabilidade e qualidade de performance, proporcionando na tabela classificativa algum desafogo, não andando em posições complicadas. E nas taças chegar o mais longe possível para que as três competições sejam dignificadas. Em todas elas lutaremos o melhor possível.""A nossa prioridade foram as renovações, renovámos com o David Simão e com o Galovic, mantivemos a base do ano passado. Estamos num período de mercado e poderá haver, eventualmente, uma ou outra saída, mas espero que isso não aconteça. Temos continuidade na baliza, temos os mesmos oito defesas, quatro centrais e quatro laterais, só o Sema [Velázquez] saiu. Para já, vou arrancar com quatro centrais, porque quero avaliar e ver se há necessidade de contratar mais um. No meio-campo, as perdas não foram muitas, perdemos o Soro e o Alan Ruiz. São perdas importantes e que estamos a tentar colmatar da melhor forma. A nossa grande aposta também tem a ver com o reforço da linha de ataque, porque numa análise aos números percebemos que, apesar de o Arouca ter feito campeonato excecional e estar de parabéns por isso, tivemos saldo negativo na relação entre os golos marcados e sofridos. Significa que precisamos de aumentar o número de golos marcados, precisamos de melhorar ofensivamente e tentar consolidar o lado defensivo. Estamos a tentar acrescentar qualidade ao ataque, ao meio-campo, mantendo a sua base defensiva. Se conseguirmos melhorar, como espero, no lado ofensivo, acho que estamos a trabalhar bem...""É um dos sistemas táticos que poderá ser implementado, mas eu tenho outras ideias. Passa por construir a três ou a quatro. O que quero também, e é um desafio importante para o grupo, é que, tendo conta que está assimilado da época passada um 4x3x3 ou um 4x2x3x1, sendo mais especifico, tentar que haja também a possibilidade de introduzir novas variantes e ter um sistema tático alternativo ou até principal, que proporcione a construção a três colocando imprevisibilidade no adversário. Sabendo que é preciso dominar os dois, vamos começar a trabalhar as duas vertentes, dando prioridade ao novo sistema, já que o anterior está enraizado. Vamos ter nuances a esse nível.""Têm vindo a fazer trabalho de antecipação, têm vindo a melhorar e a informação que temos é que estão muito próximos de estar a 100 por cento. Teremos alguns cuidados na parte inicial, talvez durante mais uma semana, mas conto com eles.""São dois jogadores que eu aprovei. Conhecia ambos muito bem. O Pedro, porque estava nos nossos campeonatos e, entre as informações que recolhi e o que já conhecia, não tive dúvidas de que é um reforço que nos vai trazer muita competitividade interna. Isso para mim é muito importante. O Cristo foi-me referenciado no tempo em que estava no Santa Clara, na altura equacionei levá-lo para o Santa Clara, não foi possível, foi possível agora no Arouca. É um avançado que traz mobilidade, qualidade técnica, a possibilidade de jogar em duas posições, o que me agrada, seja como 9 ou segundo avançado. São dois excelentes reforços que vêm trazer qualidade à equipa. Não quero muitos, quero é bons. Dentro desta premissa, estamos a trabalhar para trazermos elementos que possam aportar qualidade à equipa.""Isso tem muito a ver com o planeamento, tive essa experiência por duas vezes e estava a ser bem sucedido. No caso do Marítimo, depois do apuramento para a competição europeia conseguimos um 7.º lugar. Com Santa Clara, estávamos a arrancar de forma tranquila e o Santa Clara fez uma boa época. Eu saí a meio para Arábia Saudita. Portanto, tem a ver com o que é planeado e, aspeto fundamental, com a competitividade e qualidade do plantel. Se não tivermos o cuidado de ter um plantel equilibrado, que dê resposta às várias competições, vamos sobrecarregar os jogadores e essa exigência, com castigos, lesões e tudo o mais, vai-se refletir. Daí a importância de termos um plantel competente, competitivo e que responda nas adversidades da melhor forma. Vamos olhando para as quatro competições de igual forma, vamos geri-las da melhor forma. Tenho experiência suficiente para perceber, nos determinados momentos, o que é verdadeiramente importante. Vou usar a minha experiência e vamos tentar todos dar passos certos, tomar decisões acertadas, nem todas vão ser, mas muitas delas serão e vamos tirar proveito disso, conseguindo bons resultados.""Um jogo que vise a baliza adversária. Todos concordam que o Arouca, na época passada, viveu muito de conseguir golos através de transições, com maiores dificuldades em ataque organizado, apesar de ter a bola. Faltou ter bola e ser mais agressivo no último terço, quando precisava de desorganizar o adversário. Aquilo que vamos tentar melhorar é ter bola com maior objetividade pela baliza, sermos mais objetivos pelo golo, tentar fechar mais jogadas, criar mais situações de golo e com isso marcar mais. Vamos tentar melhorar do ponto de vista ofensivo, sendo mais incisivos pela baliza, continuando a ser sólidos como na maioria dos jogos da época passada. E, dessa forma, termos uma equipa mais capaz de ter um saldo melhor de golos, entre os sofridos e os marcados. Vamos procurar um futebol ofensivo e atrativo, mas equilibrado. Tem de ser assim. Com esse equilíbrio, com uma ou outra nuance, conseguiremos resultados com futebol que agrade aos arouquenses."