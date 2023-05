Daniel Ramos será o sucessor de Armando Evangelista no Arouca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Daniel Ramos é o eleito para render Armando Evangelista no comando do Arouca. O técnico, de 52 anos, é o escolhido para orientar o emblema arouquense numa época que começará na 3.ª pré-eliminatória da Conference League, um fator que, diga-se, pesa na escolha.Daniel Ramos, recorde-se, tem experiência europeia, dado que já conduziu Marítimo e Santa Clara em eliminatórias da Liga Europa e da Conference League, respetivamente.Sem treinar desde fevereiro, altura em que saiu do Al-Faisaly, da Arábia Saudita, o técnico pode, agora, voltar ao ativo.