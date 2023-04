David Simão: a amizade com Ruben Amorim, o convite do Sp. Braga e o companheiro que vai dar o salto

A carreira de David Simão poderia ter passado... por Braga. O médio, de 32 anos, revelou na noite desta segunda-feira, no canal 11, ter estado perto de assinar pelos arsenalistas em determinado ponto da sua carreira, aproveitando para agradecer a gestão da mesma ao seu representante Carlos Gonçalves, da ProEleven."Na altura do Boavista foi por pouco que não assinei com o Sp. Braga. Não aconteceu porque o plantel era extenso, depois houve ali uma eliminatória da Liga Europa em que foram afastados e não aconteceu. Falei com o presidente António Salvador, mostrou intenção de contratar no ano seguinte, mas… Infelizmente o Sp. Braga foi eliminado e como já tinham cinco médios, para as competições internas chegava", revelou o português, que sobre o seu futuro próximo - está em final de contrato - confirmou a existência de uma abordagem do Arouca para renovar: "Os responsáveis do Arouca já manifestaram a intenção de que continue. Agora estou focado em acabar bem o ano, estou contente com o que tenho feito e sei que no futebol a última imagem conta bastante."David Simão foi ainda questionado sobre a sua amizade com Ruben Amorim, que, garante, não saiu beliscada pelo último encontro entre ambos, que de resto se repetirá nesta próxima jornada da Liga Bwin, quando o Arouca visitar Alvalade. "Sou muito amigo do Ruben Amorim. Houve ali um bate-boca com ele na meia-final da Taça da Liga, mas são coisas do futebol. Ele defende as suas cores e eu as minhas", referiu, dando depois a sua visão sobre um dos companheiros de equipa que mais tem dado nas vistas: "O Sylla é um jogador fantástico, pelo que vou sabendo tem muitos interessados e tenho dúvidas que seja meu companheiro de novo na próxima época."