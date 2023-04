David Simão: «Agora as equipas respeitam-nos de uma forma diferente»

Mora em Arouca o surpreendente 5.º classificado da Liga Bwin, motivo de orgulho que David Simão faz questão de deixar claro. "Os plantéis neste campeonato são muito equilibrados, a linha entra o sucesso e o insucesso é muito ténue. A bola bater no poste e entrar ou não faz muita diferença… Agora estamos muito mais leves do que no ano passado. Há uma pressão boa, as equipas agora respeitam-nos de uma forma diferente", referiu esta segunda-feira o médio, no canal 11.Para tal, considera o português, muito contribui o trabalho de bastidores feita pela estrutura arouquense, bem mais modesta do que outras que já conheceu. "As coisas foram bem montadas, houve um bom trabalho de scouting por trás, com poucas pessoas e poucas vezes referenciadas, mas não queria deixar passar a referência ao Joel Pinho e ao Flávio Soares, em conjunto com o treinador Armando Evangelista. Estas pessoas fazem um trabalho que noutros clubes é feito por muito mais pessoas, mérito ainda mais acrescido para eles", afirmou, apontando mais à alegria pelo patamar exibicional da equipa do que a uma obsessão pelo apuramento para a Conference League: "Ainda falta bastante… Ainda não é uma realidade. Há umas semanas estaria aqui o Afonso Taira, do Casa Pia, porque estava em 5.º lugar... Hoje estou aqui eu… E esta é a realidade. Ainda não joguei um jogo fácil esta época. A realidade para um clube como o Arouca é que não há resultados antecipados. Temos cada vez mais responsabilidades acrescidas, porque é uma posição que nos obriga a apresentar uma boa qualidade de jogo. O que foi sempre uma premissa para nós. E gostamos de ser reconhecidos como uma equipa que pratica bom futebol."Recordando o início do seu trajeto no futebol, com passagem pela formação do Benfica, logo aos 9 anos, e 50 internacionalizações acumuladas em seleções jovens nacionais, David Simão tem um seguidor lá em casa. Seguidor no gosto pelo futebol, mas não em tudo... "O meu filho diz sempre que não segue o que eu digo, que segue o que o treinador lhe manda. E bem, eu concordo com isso, mas às vezes ter uma visão diferente marca a diferença", disse, de forma bem humorada.