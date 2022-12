David Simão assume: «Sofrer cedo complicou»

David Simão assumiu que a entrada praticamente a perder diante do FC Porto acabou por condicionar em absoluto a estratégia que o Arouca tinha delineada para o duelo desta noite frente aos dragões."Sofrer cedo complicou. Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte para dar uma boa resposta no regresso ao campeonato, mas aos 22 segundos o jogo começou a correr-nos mal. A partida acabou por ficar decidida logo ao intervalo. É futebol, acontece, mas não vai beliscar em nada o que de bom temos vindo a fazer", começou por garantir, à SportTV."Não entrámos bem no jogo. Golos estranhos e algo consentidos também. O FC Porto foi muito eficaz, mas praticamos bom futebol. O FC Porto gosta da profundidade e com os espaços que permitimos foi a morte do artista. Costuma-se dizer que todos somos poucos. Liga Bwin é de elevada qualidade e todos fazem falta. Já demos provas de grande carácter e vamos continuar assim, porque quem está vai continuar a dar uma boa resposta", concluiu.