David Simão chega aos 200 na Liga

O médio David Simão, que regressou ao Arouca neste mercado de inverno, atingiu, no empate com o Famalicão, a marca redonda dos 200 jogos na principal divisão do futebol português.

P ara esse feito muito contribuíram as suas épocas nos arouquenses, clube pelo qual realizou 82 jogos na 1ª Liga. Além do Arouca, o jogador de 31 anos representou também Moreirense (16 jogos), Boavista (40), Marítimo (26), Académica (11) e P. Ferreira (25).

No que ao Arouca diz respeito, o médio formado no Benfica tem agora mais uma marca importante no horizonte, uma vez que lhe faltam apenas seis jogos para chegar ao centenário. * M.S.