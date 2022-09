David Simão e o empate com o V. Guimarães: «É mais um ponto, mas fica um sabor agridoce»

David Simão lamentou o facto de o Arouca não ter conseguido segurar a vantagem frente ao V. Guimarães, num jogo em que diz ter ficado "um sabor agridoce"."Depois de estarmos a ganhar, concedemos o empate. Tivemos um grande espírito e conseguimos voltar à frente. Só que quando nada fazia prever, sofremos o golo do empate. Na verdade, é mais um ponto, mas fica um sabor agridoce. Já sofremos o empate a acabar", começou por referir o médio dos arouquenses, à Sport TV."Foi um jogo difícil, às 15h30, com este calor, é um horário que não pode oferecer a qualidade que as pessoas esperam. Muito calor, o relvado seca e não estão reunidas as melhores condições para dar um bom espetáculo. Mas dar os parabéns aos adeptos do Arouca e aos do Vitória, que hoje vieram em grande número. Um espetáculo com quatro golos é sempre de salientar", frisou.