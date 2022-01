David Simão: «Em Portugal, aos 32 anos estamos quase acabados para o futebol»

Depois de algumas temporadas fora de Portugal, David Simão regressou esta época ao campeonato português - depois de em 2020/21 ter estado emprestado ao Moreirense proveniente do AEK Atenas -, para representar o recém-promovido Arouca.

Em entrevista ao 'Hub Soccer', o médio-ofensivo dos arouquenses falou da saída do Boavista, em 2018, explicando que os jogadores que não vestem as camisolas de Benfica, FC Porto e Sporting acabam por receber "um pouco acima da média de outras profissões" no nosso país.

"Eu quero sempre o melhor para a minha vida e para a minha carreira. É assim que educo os meus filhos: sem passar por cima de ninguém e respeitar toda a gente, desejando sempre mais na vida. Por vezes, os jornalistas usam frases incompletas, que nos expõem um pouco, e esquecem-se que vamos sofrer com isso. Por uma entrevista ou palavras retiradas do contexto, as pessoas ficam com uma ideia errada. Assim, uma palavra para esclarecer os adeptos do Boavista: nunca forcei a saída do clube, mas quando as oportunidades de vida chegam até nós, tenho de pensar nos três filhos que tenho em casa, na minha mulher, nos meus pais e nos irmãos", começou por dizer o internacional sub-21 português.

"Em Portugal, ao contrário do que as pessoas possam pensar, não se pode enriquecer e deixar de trabalhar depois de pendurar as botas. À exceção de Benfica, FC Porto e Sporting, os restantes [jogadores] ganham um pouco acima da média de outras profissões em Portugal. Aos 31 ou 32 anos, estamos quase acabados para o futebol aqui", continuou.

David Simão assume que a ausência de adeptos nos estádios dos clubes ditos não grandes é uma das lacunas do campeonato. "Os clubes têm sempre jogadores de grande qualidade e fazem um trabalho incrível de scouting. Há sempre muitos clubes e pessoas a ver os jogos, mas não pessoalmente, e isso, infelizmente, também é uma grande lacuna no nosso campeonato. Há poucas pessoas nos estádios. Só os três maiores clubes – Benfica, FC Porto e Sporting – têm os seus estádios cheios de adeptos. Todos os pequenos detalhes fazem a diferença para o futebol português se aproximar dos cinco grandes", terminou.