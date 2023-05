David Simão explica conversa com Pepe: «Os pequenos é que são sempre acusados de perder tempo...»

David Simão considerou que o Arouca poderia ter feito melhor frente ao FC Porto ()."Acho que podíamos ter sido mais nós. Até ao golo faltou-nos ter bola. A profundidade, no lance do único golo, é um dos pontos fortes do FC Porto. Foi um jogo dividido, controlámos bem as ações do adversário, que até acabou ironicamente por perder tempo, o que representa que nos respeitaram. Esta é uma conversa recorrente, porque os pequenos é que são sempre acusados de perder tempo. Não é isso, porque os grandes têm armas que nós não temos e no final do jogo estava a dizer ao Pepe que eles o fizeram e bem porque sentiram que o jogo não estava fácil", referiu o médio.Quanto ao que falta disputar na Liga disse: "Estamos confiantes porque jogamos bem. Faltam três jornadas, há muito desgaste e é cada vez mais difícil conquistar pontos, mas vamos continuar com a nossa identidade.