As meias-finais da Allianz Cup contam com uma zona de entrevistas rápidas antes dos jogadores recolherem aos balneários e foi aí que David Simão fez notar a sua insatisfação pelas decisões do árbitro na reta final da primeira parte do jogo com o Sporting . Em especial por conta do golo anulado ao Arouca "É... Ao fim de doze anos já não percebo nada de futebol. O nosso jogador sofre falta, cai... não pode cair com a cara no chão, não é? Vamos tentar dar a volta na segunda parte", garantiu, à SportTV.Do lado do Sporting, Ricardo Esgaio enalteceu a forma como os leões têm jogado. "Tem sido uma grande primeira parte. Estamos a jogar bem e com uma justa vantagem, queremos continuar assim na segunda parte".