David Simão vai reforçar o meio-campo do Arouca

O médio David Simão, apurou Record, vai reforçar o Arouca. A apresentação será feita ainda esta segunda-feira.Aos 31 anos, trata-se do regresso do médio à casa que mais vezes representou como sénior, entre 2013 e 2016, num total de 91 encontros, tendo apontado 12 golos.David Simão, de resto, trará maior experiência de Liga ao plantel de Armando Evangelista, ele que soma 197 aparições no principal campeonato do futebol português.Na época passada, David Simão jogou no Moreirense por empréstimo do AEK. Já no decorrer da presente temporada, rescindiu com o clube grego, pelo que chega a Arouca como jogador livre.