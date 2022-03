David Simão voltou a apaixonar-se pelo futebol e celebrou 100 jogos pelo Arouca

David Simão sublinhou esta quarta-feira a importância de regressar a Arouca para se "voltar a apaixonar pelo futebol" e prometeu "lutar até ao fim" pela permanência na Liga Bwin, depois de chegar aos 100 jogos pelo emblema arouquense.

"Foi importante voltar este ano. Procurava um projeto que, mais que a vertente financeira, me permitisse voltar a apaixonar pelo futebol, voltar a sentir que um clube me queria. Tem sido um bom casamento, penso que tenho conseguido ajudar o clube. O clube também me voltou a ajudar, voltou a abrir-me as portas da Liga Bwin, a confiar em mim e, portanto, sinto-me contente por estar aqui", afirmou o médio, em declarações às redes sociais do Arouca.

O luso-francês ajudou a escrever a página mais brilhante do emblema da Serra da Freita, o quinto lugar conquistado na edição 2015/16 da Liga Bwin, que valeu a qualificação para as pré-eliminatórias da Liga Europa de 2016/17.

Em setembro, rescindiu com os gregos do AEK e em janeiro voltou para Arouca, tornando-se peça-chave no miolo da equipa comandada por Armando Evangelista, tendo atingido o centenário de jogos oficiais pelo clube, divididos entre o campeonato, a Taça de Portugal e a Taça da Liga.

"Fazer 100 jogos pelo Arouca é uma marca bonita, ainda para mais sempre na I Liga, visto ser o melhor que existe a nível de futebol em Portugal. Por isso, o Arouca estar nestes palcos e eu poder ter contribuído de alguma forma deixa-me orgulhoso também. Só tenho a agradecer à direção e a todos os treinadores. Tem sido um prazer muito grande representar o Arouca enquanto clube e enquanto região", vincou.

Sobre o que resta da temporada, com o emblema no 15.º lugar, com 23 pontos, apenas um acima da zona de despromoção, lamentou "a falta de sorte" durante os jogos que têm sido encarados "como finais", embora acredite "plenamente" em atingir o "objetivo no final, apesar das dificuldades".

"Jogar nesta posição da tabela faz com que os índices de confiança não sejam os mais elevados, e isso, por vezes, reflete-se em alguns momentos do jogo. Darei sempre o máximo enquanto representar esta camisola e garanto que os meus colegas o farão de igual forma, com o mesmo entusiasmo e responsabilidade", concluiu.

No sábado, o Arouca empatou no terreno do Tondela (2-2) e vai receber o Gil Vicente, atual quinto classificado, na 28.ª jornada, em 2 de abril.