Dois jogadores do Arouca colocados nas seleções

Com o Arouca a atravessar uma das melhores fases da época, Armando Evangelista vai sofrer poucas baixas no plantel durante a atual pausa para os compromissos das seleções. O médio Marco Soares foi novamente chamado por Pedro Brito para os próximos embates de Cabo Verde, diante da República Centro-Africana e da Nigéria, a 13 e 16 deste mês, respetivamente. Além do jogador de 37 anos, também jovem o atacante Tiago Araújo, de 20 anos, voltou a integrar as escolhas de Rui Jorge para os sub-21.