Eboué e Leandro cumprem castigo frente ao Sp. Braga

Eboué e Leandro Silva atingiram o limite de cinco cartões amarelos no jogo de Portimão e vão ter ambos de cumprir castigo. Um problema adicional para Armando Evangelista, que fica sem os dois médios habituais titulares para o confronto com o Sp. Braga, da 16ª jornada da Liga Bwin e que acontece apenas no dia 30.