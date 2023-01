«És um grande filho da p...»: treinador de guarda-redes do Arouca e Joel Pinho suspensos

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta sexta-feira os castigos referentes ao duelo do Arouca com o Sporting, na meia-final da Allianz Cup, confirmando suspensões e multas para Hélder Godinho, treinador de guarda-redes, e Joel Pinho, diretor desportivo dos arouquenses.O técnico foi castigado com uma suspensão de 12 dias, por se ter dirigido de forma insultuoso ao árbitro da partida. "És um grande filho da p...", foram as palavras que valeram o castigo a Hélder Godinho, bem como uma multa de 1.530 euros. Por sua vez, o dirigente foi suspenso por oito dias e multado em 612 euros pelo mesmo motivo.