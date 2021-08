«És uma vergonha»: Carlos Pinho protestou com o árbitro e foi suspenso por 22 dias

Carlos Pinho, presidente do Arouca, foi suspenso por 22 dias após ter sido expulso no encontro da primeira jornada da Liga Bwin, diante do Estoril, que os arouquenses perderam por 2-0.





O dirigente, que estava na ficha de jogo como delegado, foi expulso pelo árbitro Hugo Silva já no período de descontos e, de acordo com o mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina, dirigiu-se ao juiz da AF Santarém nos seguintes termos: "És uma vergonha, não apitas mais em Arouca."Carlos Pinho é assim suspenso na antecâmara da deslocação do Arouca ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica na segunda jornada do campeonato.O treinador adjunto António Machado, expulso após o apito final, foi suspenso por um jogo e foi multado em 612 euros por ter-se dirigido desta forma a um dos árbitros assistentes: "É por essas merdas que perdeste as insígnias". Nuno Pereira, o árbitro assistente em causa, filiado na AF Coimbra, já pertenceu ao quadro de internacionais.Segundo informa o CD da FPF, foi ainda aberto um processo disciplinar ao Arouca.