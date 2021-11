Eugeni e a época do Arouca: «Estamos a provar ser uma equipa de Primeira Liga»

O primeiro reforço confirmado pelo Arouca para o regresso à 1ª Liga, Eugeni Valderrama foi peça fulcral no onze de Armando Evangelista no arranque da temporada, até uma lesão o ter afastado dos relvados. Agora, aos canais do clube, pronunciou-se sobre a rápida adaptação ao país e à equipa."A adaptação tem sido boa desde o início, os companheiros e a comissão técnica facilitaram-me muito em tudo desde o primeiro dia e isso tem sido fundamental para me adaptar", começou por dizer o médio espanhol, antes de tecer elogios ao trajecto do clube até aqui: "Sabia para que clube vinha, mas senti que as pessoas não nos davam o devido crédito. Estamos a provar ser uma equipa de Primeira Liga e não apenas mais uma. Embora o número de pontos não seja aquele que desejávamos ter, sabemos que o caminho é longo e no final o importante é garantir a manutenção".Apesar de estar familiarizado com o campeonato, o jogador de 27 anos ficou surpreendido com a qualidade que encontrou nos adversários, tanto a nível de jogadores como de treinadores. "O que me surpreendeu na Liga Bwin é o nível de todas as equipas. Os jogos aqui são muito equilibrados, há grandes jogadores em todas as equipas e os jogos são disputados até ao último minuto, devido à intensidade que cada jogador coloca no jogo", explicou.Já em relação ao jogo de sábado, frente ao Boavista, a contar para a 12ª jornada do campeonato, Eugeni apontou à vitória e à vontade de dar continuidade ao bom momento da equipa. "Vai ser um jogo difícil frente a uma boa equipa. Mas temos que ser fortes em casa e lutar pelos 3 pontos desde o primeiro minuto. A equipa está numa boa fase e temos que continuar na mesma linha. Não podemos ficar presos ao passado, apenas continuar a melhorar. O pensamento passa sempre por acumular vitórias e pontos", concluiu o médio.