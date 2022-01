Eugeni está de saída do Arouca. O médio rescindiu o contrato que o ligava aos arouquenses, tal como comunicou o próprio clube, esta quarta-feira. O futuro do espanhol, sabe, vai passar pelo Saragoça.Eugeni decidiu dar um novo rumo à carreira, com o objetivo de ser utilizado com mais regularidade.O acordo com os espanhóis está fechado, pelo que o regresso a Espanha está iminente. Eugeni, recorde-se, chegou ao Arouca no início desta temporada, depois de uma época no Huesca.Deixa o futebol português ao cabo de 13 jogos, nos quais marcou um golo.