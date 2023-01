Evangelista descrito como 'treinador-milagre': «Se pudessemos fundir Klopp e Guardiola, tínhamos o futebol total»

Armando Evangelista foi descrito como 'treinador-milagre' pelo jornal 'Marca'. O técnico português manteve até agora o Arouca nas três competições nacionais sendo o único a consegui-lo, a par de Sérgio Conceição (FC Porto).Em entrevista ao diário espanhol, Evangelista, de 49 anos, recordou o trajeto sem pressas na carreira. "Nunca tive pressa de chegar à elite. Comecei a treinar os mais pequenos... até chegar à primeira equipa em 2015. Fui pioneiro. Nunca antes um treinador tinha dado o salto da equipa B para a principal equipa. É certo que isso gerou desconfiança e dificultou o meu trabalho, mas sinto-me orgulhoso porque outros treinadores como o Abel Ferreira [Sp. Braga] ou Bruno Lage [Benfica] fizeram esse caminho", frisou, falando, depois, de referências."Nasci e cresci no tempo em que José Mourinho colecionava êxitos. É uma referência para os treinadores portugueses. Em termos estratégicos, gosto muito do trabalho de Vítor Pereira. A nível internacional, foco-me em Guardiola e Klopp. Se pudessemos fundir os dois, teríamos a fórmula do futebol total", reiterou Evangelista, que dirige o atual sétimo classificado da Liga Bwin.O técnico colocou Arouca no 'mapa' e destacou as diferenças. "Somos uma equipa modesta, de uma cidade pequena. O nosso orçamento, 4,5 milhões de euros, é 10, 15 ou 20 vezes menor do que o de FC Porto, Benfica ou Sporting. Temos certas limitações e dificuldades para competir na Liga Bwin mas conseguimos criar um grupo com uma ambição tremenda", enalteceu.