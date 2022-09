Evangelista e a polémica com o estádio do Arouca: «Questões políticas não são tema que me seduza»

Armando Evangelista prefere não se intrometer na discussão entre a Câmara Municipal de Arouca e o clube sobre a utilização do estádio e que já incluiu acusações de parte a parte, levando até ao fecho a cadeado do portão de acesso ao parque de estacionamento do estádio."Prefiro concentrar-me em questões desportivas e deixar as questões políticas para quem está mais habilitado e informado e noutra posição que não eu para estar a comentar esses aspetos. Questões políticas não é um tema que me seduza e nem quero entrar por aí", registou Armando Evangelista, assumindo todavia, que a questão não interferiu "em nada" no trabalho da equipa."O nosso trabalho de ontem foi o normal e não foi preciso alterar nada em função do que aconteceu", disse o treinador do Arouca, aproveitando também para fazer um balanço da época da sua equipa até ao momento: "Temos oito pontos. Face ao que produzimos, se tivéssemos mais três ou quatro pontos ficaria mais ajustado ao que já conseguimos fazer. A verdade é que estamos numa posição da tabela que acho que é condizente face ao que tínhamos perspetivado. Na época passada, aliás, um objetivo de uma permanência para o Arouca já era muito ambicioso, mas a verdade é que o conseguimos. Este ano obviamente os objetivos passam pelo mesmo. Se conseguirmos fazer mais pontos do que na época passada já ficamos satisfeitos."