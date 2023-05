Evangelista e a receção ao FC Porto: «Sabemos onde podemos chegar e o que queremos deste jogo»

Armando Evangelista fez este domingo a antevisão do jogo de amanhã, com o FC Porto, uma partida da 31.ª jornada da Liga Bwin que se disputa amanhã, em Arouca, a partir das 21h15."Falei porque senti que houve alguma injustiça em relação ao resultado. No final de jogo, a quente. Não se trata de revolta, mas sim de querer ganhar, ser competitivo e isso é o que vai acontecer e tem acontecido em todos os jogos. Neste jogo com o FC Porto vamos procurar isso mesmo, dentro das possibilidades e probabilidades que temos. Queremos, acreditamos e vamo-nos agarrar às probabilidades de poder vencer. Não é com revolta, nem com a cabeça fora do lugar, mas sim com o foco naquilo que é a nossa forma de jogar, a estratégia para este jogo, com concentração que este tipo de jogo exige. E exige atenção redobrada porque estamos perante um opositor que nos vai colocar muitos problemas. Isso é que nos pode levar a ter êxito. As palavras que proferi no final do jogo são fruto do querer, de alguma indignação por aquilo que se passou durante o jogo, mas nada que durante a semana não se acalme.""Sabemos aquilo que o FC Porto pretende, aquilo que pretendemos. Agora, uma coisa clara, com muito respeito pelo FC Porto, não nos diz respeito aquilo que eles têm para ganhar ou o que querem ganhar. O que nos diz respeito é a nossa luta, sabemos onde podemos chegar, sabemos o que queremos deste jogo, sabendo de antemão que vamos encontrar uma das equipas mais intensas deste campeonato. Óbvio que perante as possibilidades que temos de êxito, teremos de igualar essa intensidade, pelo menos igualar e ter um foco enorme naquilo que vão ser as incidências do jogo, porque vai ser um adversário que nos vai obrigar a ter uma atenção redobrada, porque o valor deles a isso obriga. Qualquer distração pode levar a que possamos sofrer. Estando concentrados no que temos vindo a fazer, concentrados naquilo que são as nossas pretensões, acreditar nas possibilidades que temos de vencer. A equipa está bem, o Arouca está bem; está moralizado, não é o último jogo que nos vai desmoralizar, quando vínhamos de uma sequência de oito jogos sempre a pontuar. E é por aí que temos de olhar para este jogo, porque temos aqui uma possibilidade para provar que o que o Arouca tem vindo a fazer não é obra do acaso. Um teste difícil, mas em que podemos demonstrar que o 5º lugar não é obra do caso.""Acho que não. Estamos a falar de uma equipa que está habituada a jogar com diferença de jogos ainda mais reduzida do que aquela que vai ter neste caso. Parece-me que a própria gestão do seu treinador, Sérgio Conceição, acabou por ser uma gestão que não sobrecarregou a equipa em termos físicos, porque se olharmos para a gestão feita existem dois ou três jogadores que acabaram por fazer os 120 minutos. Os restantes fizeram cerca de 60 minutos, essa é a realidade. Por isso, parece-me que o prolongamento desse jogo não vai interferir no desenrolar deste. O FC Porto tem jogadores experientes, habituados a jogar num curto espaço de tempo, gestão feita, não me parece que venha a ser fator preponderante neste jogo em Arouca.""Em principio nada impedirá que o Galovic possa jogar. O Basso tem evoluído, temos algumas duvidas em relação à utilização dele. Embora tenha evoluído de forma considerável e essas duvidas poderão ser dissipadas no treino que vamos fazer amanhã de manhã. Depois os mesmos casos, o Oday, o Weverson e o Vitinho, que estão de fora, e o Esgaio por acumulação de amarelos.""Todos os jogos exigem uma estratégia, que é aprimorada durante a semana. Conhecemos a intensidade que o FC Porto coloca, da mais valia individual que tem, da pressão que nos vais exercer. Agora, em termos estratégicos, espaços a explorar, é óbvio que não lhe posso dizer, porque provavelmente iria por-me numa situação de desvantagem, porque não me acredito que Sérgio Conceição vá divulgar a sua estratégia. O que posso dizer é que conhecemos bem o FC Porto, não temos sido felizes contra eles, mas a verdade é que também ainda não jogamos contra eles, esta época, em nossa casa. E queremos mostrar que houve uma evolução no Arouca que defrontou o FC Porto lá atrás para este. Acima de tudo, temos essa ambição de demonstrar isso mesmo.""A nossa preocupação é a de fazer com que isso não exista. Sabemos o jogo que é, que estamos numa posição que não é habitual. Acredito que exista alguma pressão no subconsciente dos jogadores, embora eles tenham, acima de tudo, de se sentirem orgulhosos da posição que ocupam, porque é uma posição da qual se têm mesmo de orgulhar, porque trabalharam e fizeram muito para chegar a quatro jornadas do fim no 5º lugar. Se tivessem a meio da tabela, com a permanência assegurada, provavelmente estariam a dizer que Arouca fez época fantástica, mas a verdade é que estamos em 5º lugar. Espero que o peso que os jogadores possam ter faça com que se transcendam neste jogo. É nesse sentido que procuramos trabalhar em termos psicológicos com eles, que não os atrapalhe no desempenho, mas que os possa elevar.""Não me parece, porque se o FC Porto tivesse jogado à frente iria querer ganhar da mesma forma. A luta do FC Porto é a luta do FC Porto, mas isso não nos diz respeito. Temos de olhar para a nossa luta. E temos é que estar focados na nossa luta. Olhamos para nós e não através da forma que o adversário está a olhar para o campeonato. É mais um jogo, depois teremos mais três. Foi esta forma de estar que nos trouxe até aqui, não vamos mudar nada.""É inevitável, porque sabemos que notícias chegam de forma muito rápida a todo o lado e eles estão bem informados. Parece-me que esse tipo de notícias têm de ser um fator acrescido de motivação, porque quanto melhor for a sua prestação, mais facilmente poderão melhorar as suas condições profissionais. Acho que não adianta estar a esconder, porque não se consegue esconder uma coisas dessas. Eles têm de perceber que são profissionais, que isto acontece na profissão deles, que é uma coisa positiva e têm de continuar a demonstrar, porque se existe alguma dúvida em relação a algum deles, têm aqui ainda mais quatro janelas para dissiparem possíveis dúvidas em relação ao valor que têm. E este jogo é mais uma oportunidade, uma boa, para demonstrarem que o que têm vindo a fazer não é obra do acaso. É dessa forma que têm de olhar para isto."