Evangelista já utilizou 20 jogadores

A estreia do guarda-redes lituano Zubas no encontro com o Casa Pia, na última jornada e que terminou com empate sem golos, fez dilatar para 20 o lote de jogadores já utilizados pelo técnico Armando Evangelista nestas primeiras cinco jornadas da Liga Bwin.

Desse grupo, destaca-se João Basso, o único jogador a ter cumprido todos os minutos dos encontros já realizados, o que não representa uma surpresa atendendo não só ao estatuto de capitão mas também à regularidade que tem demonstrado nas suas exibições.

Pedro Moreira, Nino Galovic, João Valido e Kizza já estiveram no banco, mas não foram lançados ainda a jogo. Sema Velázquez ainda procura adquirir ritmo competitivo e Oday Dabbagh só há poucos dias regressou ao clube.