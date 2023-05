Ex-Real Madrid referenciado pelo Arouca para a sucessão de Oday Dabbagh

Em final de contrato com o Arouca, o avançado Oday Dabbagh já assinou pelo Charleroi, da Bélgica, em janeiro último e, por isso, a SDUQ dos lobos ibéricos há muito que trabalha na sucessão do palestiniano. Segundo apurou, um dos muitos nomes referenciados é o de Cristo González.Formado no Tenerife, o atacante espanhol, de 25 anos, também passou pelo Real Madrid e chegou a fazer quatro jogos e um golo pela formação principal dos merengues, em 2018/19. Já não se cruzou com Cristiano Ronaldo em jogo, que no defeso dessa época rumou à Juventus, mas 'apadrinhou' a chegada de Vinícius Júnior ao clube e jogou com ele também na equipa B do Real Madrid, onde teve o seu principal espaço competitivo nessa época.Atualmente, Cristo González representa o Sp. Gijón, do segundo escalão do futebol espanhol, por empréstimo dos italianos da Udinese, com quem tem contrato até 2024. Em Espanha, na 2.ª Liga, tem vários interessados nos seus serviços, mas o Arouca tem um projeto mais aliciante, uma vez que vai disputar a Conference League e o primeiro escalão do futebol português.