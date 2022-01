O antigo médio ofensivo do Sporting, Alan Ruiz, chega este sábado a Portugal, desta feita para representar o Arouca, apurou Record.Será mais um reforço de peso e com bastante experiência para ajudar a equipa de Armando Evangelista a atingir o objetivo da permanência.Atualmente com 28 anos, Alan Ruiz terminou contrato com o Arsenal de Sarandí, da Argentina, pelo que chega a Arouca como jogador livre.Em época e meia ao serviços dos leões, Ruiz fez 34 jogos, marcou sete golos e fez três assistências.