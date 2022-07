Foi chegar, jogar e... marcar: Vitinho sela vitória do Arouca sobre o Feirense

Depois da derrota por 5-1 esta manhã, diante do FC Porto , o Arouca fez novo jogo-treino ao fim da tarde, desta feita diante do Feirense, da Liga Sabseg. E para Vitinho foi chegar, jogar e... marcar.O reforço brasileiro, apresentado pelo clube durante esta tarde, foi lançado por Armando Evangelista no apronto com os fogaceiros e acabou sendo o herói, ao marcar o golo da vitória por 1-0. O outro reforço apresentado hoje, Oriol Busquets, foi igualmente titular no ensaio.O Arouca começou com o seguinte onze: Zubas, Bogdan, Rafael Fernandes, Opoku, Kizza, Yaw Moses, Oriol Busquets, Pedro Moreira, Vitinho, Antony e Arsénio. Jogaram ainda João Valido, De Arruabarrena, Basso, Quaresma, Tiago Esgaio, David Simão, Soro, Alan Ruiz, Bukia e Bruno Marques.