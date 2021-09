Gastón Campi a caminho do Arouca

Depois da grave lesão sofrida por Sema Velázquez, o Arouca parece já ter encontrado um substituto para o jogador venezuelano. Dessa forma, segundo apurou Record, Gastón Campi está muito perto de ser anunciado como reforço do conjunto orientado por Armando Evangelista.





O ingresso na formação arouquense acaba por representar um regresso a Portugal do defesa-central argentino, que representou o Chaves em 2018/19. O jogador, de 30 anos, esteve contratualmente ligado ao Trabzonspor nas últimas três épocas, mas o clube turco optou por não renovar contrato com Campi. Assim, o argentino chega ao Arouca como jogador livre, única situação que lhe permite assinar por um novo clube nesta fase.Em 2020/21, Campi esteve emprestado ao Karamgumruk e alinhou em 15 encontros. No Arouca, o central vai enfrentar a concorrência de João Basso, Brunão e Abdoulaye (isto tendo em conta que a Velázquez tem vários meses de recuperação pela frente) no eixo defensivo.