Gastón Campi espreita estreia pelo Arouca

O defesa central Gastón Campi foi uma contratação de último recurso por parte do Arouca, face à lesão que retirará Sema Velázquez dos relvados por um longo tempo.

Mesmo assim, o argentino ainda não se estreou com a camisola arouquense, sendo que a dupla escolhida por Armando Evangelista para alinhar frente ao Marítimo foi João Basso e Abdoulaye Ba. No entanto, com dois golos sofridos e um jogo que poderia ter sido mais bem conseguido por parte dos visitantes, o técnico da equipa amarela poderá fazer alterações.

Nesse sentido, o central senegalês é mais experiente no panorama do futebol português, e Campi, que só alinhou por uma época no Chaves, em 2018/2019, tem o caminho da adaptação nacional a percorrer, mas é opção válida para a partida com o V. Guimarães neste sábado.